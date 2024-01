Toumani Camara, désormais remplaçant, voit Portland s'imposer à nouveau

Toumani Camara a perdu sa place de titulaire depuis deux matchs chez les Portland Trailblazers qui disputent le championnat NBA de basket. L'ailier rookie, originaire de Bruxelles, n'a joué que 18 minutes et 34 secondes vendredi face à Indiana, après avoir été limité à 20 minutes contre Brooklyn. Camara a dû se contenter de 4 points (1/3 et 2/2 aux lancers francs) et 4 rebonds.