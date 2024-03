Toumani Camara discret dans la victoire de Portland à Memphis

Portland est venu s'imposer 92-122 à Memphis, vendredi dans cette rencontre des mal classés dans la conférence Ouest du championnat NBA de basket. Titulaire chez les Trailblazers, Toumani Camara est demeuré discret. En 21 minutes de jeu, il a inscrit 4 points (2/5 à 2 pts), capté 7 rebonds et réussi 1 assist et 1 interception. Trois jours plus tôt, l'ailier bruxellois avait signé son 2e double-double en carrière (17 points, 10 rebonds) lors de la défaite contre Miami 96-106.