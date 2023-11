Toumani Camara discret lors de la défaite de Portland après prolongation à Sacramento

Toumani Camara a inscrit 2 points (1/2 aux tirs) et récupéré 4 rebonds (1 offensif), donné 1 passe décisive et réalisé 3 interceptions ainsi que 3 fautes et 1 perte de balle en 25 minutes de jeu pour le compte de Portland. Les Blazers ont été battus mercredi 121-118, après prolongation, à Sacramento dans le championnat NBA de basket.