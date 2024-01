Toumani Camara discret lors de la lourde défaite de Portland à New York

Portland n'a pas réussi le doublé à New York. Après avoir battu les Nets à Brooklyn, 127-134 dimanche, les Trail Blazers se sont heurtés à la défense des Knicks mardi soir au Madison Square Garden. La franchise de l'Oregon a été surclassée 112-84. Le match était bouclé avant la pause conclue sur le score de 63-41. Après trois quarts-temps (97-61), New York a pu faire tourner son effectif.

Titulaire, Toumani Camara n'a pas pesé lourd en 26 minutes sur le parquet avec 5 points (2/4 dont 1/3 à 3 pts), 6 rebonds, 2 assists, 2 contres et 1 interception. Portland reste 14e à l'Ouest et son bilan est de 10 victoires et 26 défaites.

Depuis le transfert d'OG Anunoby, New York vient d'aligner cinq victoires, la meilleure série en cours en NBA. L'ancien Raptor a inscrit 23 points et l'autre ailier Julius Randle en a ajouté 20 plus 8 assists et 7 rebonds. Les Knicks se retrouvent 4e à l'Est après cette 22e victoire (15 défaites).