Toumani Camara et Ajay Mitchell se préparent pour la nouvelle saison de NBA

Deux basketteurs représenteront la Belgique dans la plus prestigieuse ligue du monde, la NBA, lors de la saison 2024-2025. Si Toumani Camara a déjà découvert les parquets du championnat nord-américain l'année dernière avec les Portland Trail Blazers, Ajay Mitchell sera quant à lui le rookie de l'Oklahoma City Thunder.

Camara (24 ans) s'est montré convaincant dans sa première saison au plus haut niveau. Très actif sur le plan défensif, le Bruxellois a joué 70 rencontres dont 49 en tant que titulaire, avec des moyennes de 7.5 points, 4.9 rebonds et 1.2 assist. "La saison dernière a été une expérience fantastique", a déclaré Toumani Camara à l'occasion du traditionnel 'Media Day' de la NBA. "C'est ce dont j'ai toujours rêvé. Je suis très reconnaissant de l'opportunité que j'ai eue ici et j'essaie toujours de rester fidèle à moi-même."

La blessure aux côtes qui l'a privé de fin de saison est derrière lui. L'ailier a pris plusieurs kilos de muscles et a pu travailler sur son tir, petite zone d'ombre au tableau de sa saison rookie. "Je n'ai jamais été un mauvais tireur, je manquais juste de régularité. J'ai travaillé là-dessus cet été, pour gagner en régularité et en confiance. Bien sûr, j'ai des objectifs individuels, mais mon principal objectif en tant que basketteur est de gagner des matches, d'aider mon équipe à gagner."