Toumani Camara et les Portland Trail Blazers s'inclinent face au champion en titre Denver

Les Portland Trail Blazers de Toumani Camara ont été battus par les Denver Nuggets (112-127) vendredi en NBA, la ligue nord-américaine de basket. Le Bruxellois, titulaire, a inscrit 6 points et pris 6 rebonds assortis de 2 passes et 1 interception, mais il a concédé 3 pertes de balle en 24 minutes de jeu.

Cleveland demeure 2e à l'Est (36v-19d) malgré sa deuxième défaite consécutive, mais voit Milwaukee revenir dans ses pattes. Philly protège sa 5e place (33v-23d), menacée par Indiana (32v-25d), Miami (31v-25d) et Orlando (31v-25d).

Les Milwaukee Bucks se sont imposés dans le choc de la soirée face aux Minnesota Timberwolves (107-112). Classés 3e à l'Est (36v-21d), les Bucks d'Antetokounmpo (33 points, 13 rebonds, 5 assists) ont fait chavirer le leader de l'Ouest (39v-17d). Les 28 points, 9 rebonds et 5 passes d'Anthony Edwards n'y ont rien changé.

Le Miami Heat a d'ailleurs battu les Pelicans (95-106) grâce à un Jimmy Butler (23 points, 9 rebonds, 6 assists, 3 interceptions) et un Bam Adebayo (24 points, 7 rebonds, 3 contres) au four et au moulin. New Orleans est 5e à l'Ouest (34v-23d).