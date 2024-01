Toumani Camara et Portland battus de 62 points à Oklahoma City

En face, Shai Gilgeous-Alexander s'est fait plaisir dans la défense de Portland avec 31 points en 21 minutes tout comme Josh Giddey, auteur d'un triple-double sans rater un tir (13 points, 12 assists, 10 rebonds). Une victoire qui permet à Oklahoma City de rejoindre Minnesota en tête de la Conférence Ouest tandis que Portland reste 14e et avant-dernier avec 10 victoires et 27 défaites.

Titulaire, Camara est resté 32 minutes sur le parquet, le plus gros temps de jeu de son équipe, compilant 6 points, 5 rebonds, 1 assist, 2 interceptions et 2 contres. Anfernee Simons a été le meilleur marqueur des Blazers avec 14 points.

Dans les autres matches de la soirée, Milwaukee n'a fait qu'une bouchée de Boston dans le choc entre les deux premiers de la Conférence Est (135-102). Giannis Antetokounmpo (24 points) a pu compter sur le soutien de Bobby Portis (28 points) et Damian Lillard (21 points) face à des Celtics en manque de jus. Boston conserve néanmoins la tête de l'Est devant les Bucks.

Privé de Luka Doncic face à New York, Dallas s'est reposé sur un Kyrie Irving des grands soirs pour repousser les Knicks. Le meneur All-Star a compilé 44 points et 10 assists pour répondre à Julius Randle (32 points) et Jalen Brunson (30 points). À Los Angeles, Phoenix a pris le dessus sur les Lakers (109-127) avec 37 points de Bradley Beal et 31 points de Devin Booker.