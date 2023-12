Toumani Camara et Portland battus par les Clippers

Toumani Camara et Portland ne sont pas parvenus à mettre fin à leur série de trois revers consécutifs, lundi dans le NBA de basket. Les Trailblazers ont chuté sur le parquet des Los Angeles Clippers 132-127. Avec quatre succès de rang, les Clippers présentent la meilleure série en cours à l'ouest.

L'ailier bruxellois a rendu une carte de stats forte de 7 points (3/6 dont 1x3), 4 rebonds, 4 assists, 1 contre et 1 interception ainsi qu'une perte de balle et 5 fautes en 37 minutes et 27 secondes de jeu

Camara avait réussi son record de points (14) lors du match précédent vendredi contre Dallas et avait égalé le record (pour un Belge en NBA) de Didier Mbenga en captant 13 rebonds (5 offensifs) à Golden State mercredi.