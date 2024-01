Toumani Camara et Portland corrigés par Dallas

De retour dans le cinq de base après avoir manqué le match contre Phoenix lundi, Camara a joué 20 minutes, le temps de compiler 10 points, 5 rebonds, 2 interceptions et 1 contre. Collectivement, les Blazers ne sont pas parvenus à limiter le duo Luka Doncic-Kyrie Irving, auteurs respectivement de 41 et 29 points.

Avec 9 victoires et 24 défaites, Portland reste 14e et avant-dernier de la Conférence Ouest tandis que Dallas conforte sa 7e place. En haut de tableau, Minnesota, leader, et son dauphin Oklahoma City ont chuté respectivement contre la Nouvelle-Orléans (106-117) et à Atlanta (141-138). Les Los Angeles Clippers restent 4e après leur victoire 122-131 à Phoenix et Sacramento est 5e grâce à son succès contre Orlando (138-135).