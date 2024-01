Toumani Camara et Portland créent l'exploit contre Philadelphie

Toumani Camara et Portland ont décroché une victoire de prestige après leur succès 130-104 contre Philadelphie, candidat au titre, lundi en NBA, la ligue nord-américaine de basketball.

En sortie de banc, Camara est resté 16 minutes sur le parquet, compilant 6 points, 3 rebonds, 3 assists et 1 interception. Pour repousser des Sixers privés de Joel Embiid et Tyrese Maxey, les Blazers ont pu compter sur les 27 points de Jerami Grant, bien épaulé par Malcolm Brogdon (24 pts) et Scoot Henderson (22 pts).

Avec 14 victoires et 33 défaites, Portland reste 14e et avant-dernier de la Conférence Ouest devant San Antonio, battu 113-118 par Washington. La première place de l'Ouest est toujours occupée par Minnesota, vainqueur de l'affiche de la soirée à Oklahoma City, 3e (101-107). Denver profite de sa victoire 113-107 contre Milwaukee pour monter sur la 2e marche du podium. Malgré sa défaite 118-108 à Cleveland, les Los Angeles Clippers restent 4e devant Sacramento, tombeur de Memphis (94-103).