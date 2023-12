Toumani Camara et Portland impuissants face à Dallas et un immense Luka Doncic

Parfois lancé en mission défensive sur Luka Doncic, Camara n'aura pas réussi à freiner le Slovène, auteur d'un nouveau triple-double avec 40 points, 12 rebonds, 10 assists. Portland subit une sixième défaite de rang et reste 14e et avant-dernier de la Conférence Ouest tandis que Dallas reste 3e derrière Minnesota, vainqueur d'Indiana (127-109), et Oklahoma City, tombeur de Denver, 4e (117-118).

Toujours présent dans le cinq de base, Camara a passé 20 minutes sur le parquet, le temps de compiler 8 points, 3 rebonds, 1 assist et 1 interception. Anfernee Simons a été le plus prolifique côté Blazers avec 33 points.

Sacramento a conforté sa 5e place en battant Utah 125-104 grâce notamment aux 47 points de Keegan Murray avec 12 tirs à trois points marqués. Les Kings devancent les Los Angeles Clippers qui ont signé une septième victoire de suite en battant New York (144-122). Golden State, de son côté, a mis fin à une série de trois défaites de suite en battant Brooklyn (124-120).

À l'Est, Milwaukee et Philadelphie sont tous les deux restés dans le sillage de Boston, leader de la Conférence. Les Bucks ont infligé une 23e défaite de suite à Detroit (146-114) et les Sixers ont infligé la pire défaite de son histoire à Charlotte (82-135). Miami est remonté à la 5e place après sa victoire sur le fil contre Chicago (118-116) et Cleveland a pris le dessus sur Atlanta (127-119).