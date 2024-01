Toumani Camara et Portland s'imposent après prolongations à Houston

En sortie de banc, Camara a joué 17 minutes pour compiler 4 points, 4 rebonds, 1 assist et 2 interceptions. Pour signer leur 13e victoire de la saison, la première en déplacement contre une autre équipe de la Conférence Ouest, les Blazers ont pu compter sur les 33 points d'Anfernee Simons et les 21 points de Jerami Grant, auteur du tir qui a envoyé les deux équipes en prolongation.

Au classement de la Conférence Ouest, Portland occupe toujours la 14e et avant-dernière place et Houston se classe 11e. L'Ouest est toujours dominé par Oklahoma City et Minnesota. Le Thunder s'est facilement imposé 114-140 à San Antonio et les Timberwolves l'ont emporté à Washington (107-118). Phoenix, de son côté, a conforté sa 5e place en prenant la mesure de Dallas (109-132).