Toumani Camara et Portland s'imposent contre Brooklyn

Les Celtics restent en tête de la Conférence Est devant Milwaukee, giflé par Cleveland (135-95). Avec cette 6e victoire de rang, les Cavaliers restent 4e à l'Est derrière Philadelphie et devant New York, 5e après son succès 109-94 contre Houston. Miami se classe 6e suite à sa défaite 121-97 à Toronto, pourtant sans Pascal Siakam, transféré à Indiana mercredi. Battu 106-104 à Atlanta, Orlando reste 8e et les Hawks 10e.

À l'Ouest, Minnesota a assuré sa première place en s'imposant 117-124 à Detroit avec 27 points d'Anthony Edwards et Karl-Anthony Towns. Plus bas dans le classement, la Nouvelle-Orléans a grimpé à la 5e place grâce à sa victoire 132-112 contre Charlotte. Dallas glisse à la 7e place après sa défaite 127-110 contre les Los Angeles Lakers qui conservent leur 10e place.

Le match entre Utah et Golden State avait été reporté après le décès de Dejan Milojevic, assistant des Warriors, des suites d'un infarctus mercredi.