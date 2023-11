Toumani Camara et Portland s'inclinent chez les Los Angeles Lakers

Au classement de la Conférence Ouest, Portland reste 12e avec un bilan de trois victoires et six défaites tandis que les Lakers retrouvent un bilan à l'équilibre avec cinq victoires et autant de défaites à la 7e place.

En sortie de banc, Camara a joué 24 minutes pour compiler 2 points, 6 rebonds et 2 assists mais aussi 5 fautes et 2 pertes de balle face à des Lakers privés de LeBron James, légèrement blessé au mollet.

Plus haut dans le classement, Minnesota et Houston ont poursuivi leur surprenante série de victoires avec un sixième succès de rang. Les Timberwolves se sont imposés à Golden State (110-116) avec 33 points d'Anthony Edwards et les Rockets ont fait tomber le champion en titre Denver (107-104) malgré un énorme triple-double de Nikola Jokic (36 points, 21 rebonds, 11 assists).

Dallas profite de la défaite de Denver pour revenir à la hauteur des Nuggets en tête de l'Ouest après leur victoire 124-136 à la Nouvelle-Orléans grâce au duo Kyrie Irving-Luka Doncic, auteurs respectivement de 35 et 30 points. Les Los Angeles Clippers ont eux subi une cinquième défaite de rang contre Memphis (101-105) tandis qu'Oklahoma City s'est imposé à Phoenix (99-111).

À l'Est, Philadelphie a aligné un huitième succès de suite en venant à bout d'Indiana (137-126) grâce au carton de Tyrese Maxey (50 points) et s'empare de la tête de la Conférence. Miami remonte à la 4e place après sa victoire 113-118 à San Antonio. Dans les autres rencontres du jour, New York a facilement battu Charlotte (129-107), Brooklyn a écarté Washington (102-94) et Chicago a pris le dessus sur Detroit (119-108).