Toumani Camara et Portland s'inclinent face aux Lakers

Portland, qui restait sur deux victoires, s'est incliné 134-110 sur le parquet des Los Angeles Lakers dimanche en NBA. Toumani Camara a joué 22:40 dans les rangs des Trailblazers. L'ailier bruxellois a marqué 5 points, délivré 1 assist et capté 5 rebonds au sein d'une équipe de Portland emmenée par Malcolm Brogdon (23 points).

Portland est 14e et avant-dernier de la Conférence Ouest avec un bilan de 30 défaites pour 8 victoires. Les Lakers pointent au 9e rang avec 22 victoires et 22 défaites.

La franchise de l'Oregon n'a jamais eu voix au chapitre face aux Californiens, qui ont pu compter sur D'Angelo Russell (34 points) et LeBron James (28 points) pour alimenter le marquoir.

Denver, champion en titre, l'a emporté 104-113 à Washington. Le double MVP Nikola Jokic a marqué 42 points et pris 12 rebonds pour mener les Nuggets vers leur 30e victoire de la saison. Une victoire qui leur permet de revenir à un succès de la tête de la Conférence Ouest occupée par Minnesota.

Boston, leader à l'Est, s'est imposé 116-107 à Houston, grâce aux 32 points de l'ailier fort letton Kristaps Porzingis et aux 21 points et 12 rebonds de Derrick White.

Cette victoire intervient deux soirs après que Denver a battu Boston 102-100, infligeant aux Celtics leur première défaite à domicile de la saison.