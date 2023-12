Toumani Camara et Portland s'offrent les Phoenix Suns, les Warriors bousculent les Celtics

Les Portland Trail Blazers de Toumani Camara se sont imposés face aux Phoenix Suns (109-104) mardi en NBA, la ligue nord-américaine de basket. Auteur de 5 points, 9 rebonds, 3 interceptions et 1 contre en 22 minutes, le Bruxellois a ainsi pris une petite revanche sur l'équipe qui l'avait drafté avant de l'envoyer dans l'Oregon.

Après avoir encaissé sept défaites consécutives, les Blazers ont fait tomber des Suns notamment privés de Bradley Beal, qui présentent un bilan tout juste positif (14 victoires-13 défaites). Les 40 points de Kevin Durant se sont avérés insuffisants face au collectif adverse et au solide double-double de Deandre Ayton (16 points, 15 rebonds). Portland (7v-19d) demeure 14e de la Conférence Ouest à égalité avec les Memphis Grizzlies, alors que seuls les San Antonio Spurs (4v-22d) les suivent. Les Suns sont 10e et derniers qualifiés provisoires pour le play-in.

Stephen Curry (33 points, 6 assists) a permis aux Golden State Warriors de triompher en prolongations contre les leaders de l'Est, les Boston Celtics (132-126). Cette 3e victoire de rang permet aux Warriors (13v-14d) d'entrevoir un avenir plus positif alors qu'ils sont à la peine, 11e à l'Ouest. Les Celtics gardent la tête de la Conférence Est (20v-6d) mais sentent le souffle des Milwaukee Bucks (20v-7d) dans leur dos. Ceux-ci ont remporté un large succès (132-119) face aux Spurs, privés de Victor Wembanyama, grâce à leurs deux superstars, Giannis Antetokounmpo (11 points, 16 assists, 14 rebonds) et Damian Lillard (40 points).