Toumani Camara et Portland subissent une septième défaite de suite contre Golden State

Toumani Camara et Portland ont subi une septième défaite de suite en NBA, la ligue nord-américaine de basketball, après leur revers face à Golden State (114-118) dimanche.

Titulaire chez les Blazers, Camara a compilé 11 points, 3 rebonds et 2 interceptions en 22 minutes sur le parquet. Porté par les 30 points de Jerami Grant, Portland a longtemps bousculé les Warriors qui s'en sont remis à Klay Thompson (28 points) et Andrew Wiggins (25 points). Stephen Curry, qui a mis fin à sa série de 268 matches de suite avec au moins un trois points marqué, a été plus discret avec 10 points.

Avec un bilan de 6 victoires en 25 matches, Portland reste 14e et avant-dernier de la Conférence Ouest devant San Antonio, largement battu par la Nouvelle-Orléans (110-146). Golden State occupe la 11e place et reste dans le sillage de Phoenix, toujours 10e après sa victoire contre Washington (112-108).