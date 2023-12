Toumani Camara inscrit 14 points et gobe 9 rebonds mais Portland s'incline contre Dallas

Malgré son manque d'adresse, Camara, titulaire, a passé 32 minutes sur le parquet. Son total de 6 rebonds offensifs constitue également un nouveau record belge dans la Grande Ligue. Les Blazers, qui occupent l'avant-dernière place de la Conférence Ouest avec 6 victoires pour 15 défaites, n'ont pu résister aux Mavericks de Luka Doncic, 3e du même classement (13v-8d). Le Slovène s'est contenté de 32 points et 10 assists tandis que Dante Exum et Tim Hardaway Jr. y ont respectivement ajouté 23 et 20 unités.

Boston contre New York (133-123) et Minnesota contre Memphis (127-103) ont tous les deux remporté des victoires nécessaires pour protéger leur place en tête de leur Conférence, les Celtics (16v-5d) à l'Est et les Wolves (17v-4d) à l'Ouest. Les Golden State Warriors de Stephen Curry (34 points) ont quant à eux concédé une nouvelle défaite, en prolongation sur le parquet du Thunder (138-136), qui suit les Timberwolves avec 14 victoires pour 7 défaites. Les Warriors sont 11e (10v-12d).