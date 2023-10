Toumani Camara inscrit 7 points pour sa première en NBA, Victor Wembanyama s'illustre

Toumani Camara s'est montré positivement à l'occasion de son premier match de saison régulière en NBA, la ligue nord-américaine de basket, mercredi. Si son équipe des Portland Trail Blazers s'est inclinée sur le parquet des Los Angeles Clippers (111-123), le Bruxellois a inscrit 7 points, pris 2 rebonds, donné 1 assist et réussi 1 block en un peu moins de 16 minutes de jeu.

Alors que les yeux des fans de l'Oregon sont rivés sur le 3e choix de la draft, Scoot Henderson (11 pts, 4 asts en 35:50), Camara pourrait avoir régulièrement sa chance chez des Blazers en reconstruction. Face aux Clippers, il a été efficace à distance avec deux paniers à trois points marqués en deux tentatives, ce qui constitue déjà un record pour un Belge en NBA.

En effet, Toumani Camara n'est que le deuxième joueur belge à jouer un match de NBA. Seul Didier 'D.J.' Mbenga avait jusqu'alors foulé les parquets de la Grande Ligue, entre 2005 et 2011. Le jeune Blazer de 23 ans peut se mettre en quête des records offensifs en carrière de 'Congo Cash' (11 points et 4 assists, entre autres), dont le profil l'a plutôt fait briller en défense et sur le plan collectif (2 titres).