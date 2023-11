Toumani Camara joue son meilleur match face aux Lakers mais Portland perd encore

Toumani Camara a disputé son 3e match entant que titulaire des Portland Trail Blazers vendredi face aux Los Angeles Lakers dans le championnat NBA. Le Bruxellois a bien réagi après sa mauvaise sortie deux jours plus tôt contre Cleveland où il n'avait pas marqué. Face à LeBron James (35 pts, 9 asts) et autre Anthony Davis (16 pts, 14 rebs), Camara a réussi 10 points, 6 rebonds, 2 interceptions et 1 contre en 36 minutes de jeu. Cela s'est avéré insuffisant Portland a concédé sa 9e défaite en douze rencontres et la 6e consécutive. Les Blazers ne sont que 14e à l'Ouest.