Toumani Camara limité à 14 minutes dans la défaite in extremis des Blazers face au Thunder

Toumani Camara et les Portland Trail Blazers se sont inclinés contre l'Oklahoma City Thunder (111-109) mardi en NBA, la ligue nord-américaine de basket. Le Bruxellois, relégué sur le banc depuis mercredi dernier, a été limité à 14 minutes de jeu et n'a pas inscrit de point, prenant néanmoins 5 rebonds et 2 interceptions en plus d'un assist.