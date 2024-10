Toumani Camara meilleur marqueur de Portland pour le premier match de pré-saison

Aligné dans le cinq de base, Camara a joué 30 minutes, le temps d'inscrire 19 points (à 5/9 au tir et 7/8 aux lancers francs), soit le meilleur total de son équipe et du match, tout en ajoutant 9 rebonds, 3 assists, 1 interception et 1 contre.

Les Blazers poursuivront leur pré-saison dans la nuit de dimanche à lundi en Belgique avec un déplacement à Sacramento. Portland débutera sa saison dans la nuit du 23 au 24 octobre par la réception de Golden State et Stephen Curry.