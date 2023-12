Toumani Camara signe son premier double-double avec Portland, qui bat San Antonio

Au lendemain d'une première défaite 105-118 face à San Antonio jeudi, Portland et Toumani Camara retrouvaient les Spurs pour un second duel en deux jours vendredi sur le parquet du Moda Center, en NBA. Grand artisan du succès de la franchise texane jeudi avec 30 points marqués, le jeune prodige français Victor Wembanyama était cette fois mis au repos. Toumani Camara a lui joué 36 minutes dans les rangs de la franchise de l'Oregon. Meilleur rebondeur de son équipe, le Bruxellois a signé son premier double-double en NBA, en marquant 13 points et en captant 11 rebonds.