Toumani Camara signe un match plein contre le Jazz pour sa 6e titularisation consécutive

Toumani Camara et les Portland Trail Blazers ont remporté leur 4e victoire de la saison, la première après 8 défaites consécutives, contre le Utah Jazz (121-105), mercredi en NBA, la ligue nord-américaine de basket. Le Bruxellois, titulaire pour la 6e fois de suite, a réussi un match plein avec 12 points, 7 rebonds, 3 assists et 1 block.

Portland enraie ainsi sa série de défaites et repasse devant le Jazz au classement de la Conférence Ouest. Les Blazers (12e, 4 victoires-11 défaites) sont cependant loin des places qualificatives pour le tournoi play-in. Pour l'instant, ce sont les Los Angeles Clippers (10e, 6v-7d) qui referment celles-ci.

Camara égalise la meilleure marque de sa courte carrière, avec adresse (4/8 au tir, 2/4 à trois points) et en ne jouant que 28 minutes au lendemain d'un match contre les Suns où il a disputé 39 minutes. Son total de 7 rebonds constitue également son record, réussi à deux reprises auparavant, de même que ses 3 passes.

Le choc de la soirée s'est déroulé au TD Garden de Boston où les Celtics (12v-3d) ont conforté leur 1re place de la Conférence Est en s'offrant les Milwaukee Bucks (116-119) de Giannis Antetokounmpo (10v-5d). Damian Lillard (27 pts) et Brook Lopez (28 pts) ont soutenu un Greek Freak contenu (21 pts), mais le trio offensif de Boston de Jayson Tatum (23 pts, 11 rbds), Jaylen Brown (26 pts, 8 asts) et Kristaps Porzingis (21 pts) s'est montré plus efficace.

Les San Antonio Spurs de la nouvelle vedette française Victor Wembanyama ont quant à eux concédé une 10e défaite de rang, contre les Clippers (109-102). 'Wemby' a une nouvelle fois brillé individuellement (22 pts, 15 rbds, 3 asts, 3 blks) mais les siens sont toujours derniers de la Conférence Ouest avec 3 victoires contre 12 défaites.