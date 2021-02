Tournoi: Cretin veut conjuguer "énergie et lucidité" face à une Irlande "redoutable"

Pour espérer l'emporter dimanche à Dublin, où le XV de France ne s'est plus imposé depuis 10 ans, le flanker Dylan Cretin assure que les Bleus doivent conjuguer "énergie et lucidité" face à une "équipe redoutable", tout en continuant à s'appuyer sur la conquête en touche où la France "progresse".

Question: Jouer en Irlande sans public et selon un protocole sanitaire strict change-t-il quelque chose ?

Réponse: "On commence à s'y habituer aux matches à huis clos. C'est clair qu'on aimerait avoir du public, ce sont les ambiances qu'on aime. On essaie de se focaliser sur ces matches compliqués, sur nous et notre jeu. Ça change au final pas tant de choses que ça, dans l'approche tactique et stratégique. On est tous un peu tristes de ça mais on s'y fait. (A propos du protocole de 1 m entre les joueurs sur les hymnes). C'est clair, c'est assez particulier. On exécute les règles, sachant qu'on joue 80 mn les uns sur les autres, mais c'est comme ça. C'est un peu étrange au début mais après on s'y fait".

Q: Sur la touche, la France progresse. L'apport de Karim Ghezal (entraîneur de la touche) est-il important?

R: C'était l'une des volontés au commencement l'an dernier et on veut continuer. On veut avoir une conquête forte. En touche, on progresse, on a des pourcentages plutôt bons. En défense, c'est de mieux en mieux et en attaque aussi. On arrive à en voler, à les empêcher de jouer derrière. C'est une phase que l'on travaille beaucoup la semaine. L'apport de Karim là dessus est important. Il connaît parfaitement ce domaine-là, ça facilite les choses. Le week-end, on est moins surpris, on est tout de suite plus à l'aise car durant la semaine on a vu ce qu'ils allaient faire".

Q: La préparation mentale est-elle fondamentale ? Comment notamment faire face à une telle troisième ligne ?

R: "La préparation mentale, on la travaille le lundi. On voit comment aborder un match aussi stratégique pour garder sa lucidité et en même temps mettre l'énergie au maximum sur les phases de ruck ou de plaquaqe. L'énergie d'un côté et la lucidité de l'autre pour essayer de battre cette équipe qui est redoutable. Cette troisième ligne est réputée pour son jeu dans les rucks. On s'attend à ce qu'ils mettent la guerre là-dessus, ralentir les ballons ou contester les ballons. C'est une arme avec laquelle ils jouent. Il faudra être hyper-réactifs, c'est là où ils dominent".

