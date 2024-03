Tournoi des six nations féminin: les Bleues face à l'Irlande pour une entame en douceur

Le XV de France féminin, revanchard et désireux de couper la route aux favorites anglaises dans la quête du titre, entame samedi l'édition 2024 du Tournoi des six nations avec un match largement à sa portée au Mans contre l'Irlande, balayée l'an dernier 53 à 3.

"On espère ne pas refaire les mêmes erreurs pour le Tournoi et arriver avec plus de solutions et de créativité, notamment offensive, a déclaré à l'AFP la centre Gabrielle Vernier. D'autant qu'on a une envie de revanche sur le jeu qu'on a produit lors du +WXV+".

Et ça commence donc contre l'Irlande samedi. Pour la troisième ligne Charlotte Escudero, les Bleues, avant de penser à une éventuelle "finale" contre les Anglaises, ont à cœur de "s'imposer sur ce premier match: c'est important pour nous de bien commencer".

Elles avaient pris la deuxième place du Tournoi derrière l'Angleterre l'an dernier.