Tournoi des six nations féminin: les Bleues, victorieuses à Cardiff, s'offrent une finale

Le XV de France féminin a logiquement et largement battu le pays de Galles (40-0), dimanche à Cardiff lors de la 4e journée du Tournoi des six nations, s'offrant comme prévu une finale face à l'Angleterre, quintuple tenante du titre, samedi prochain à Bordeaux.

Même si le dernier succès des Tricolores dans le Tournoi date de 2018 et que, depuis, ce sont les joueuses d'outre-Manche qui dominent la compétition de la tête et des épaules.

Cette rencontre entre les deux nations phares du rugby européen est "le" rendez-vous qu'attendent Françaises et Anglaises chaque année, depuis que Bleues et Red Roses se disputent à tour de rôle le titre, Grand Chelem à la clé.

Et même si leur touche et leur discipline (trois cartons jaunes) ont connu des jours meilleurs, le jeu des Bleues, plus réalistes que leurs adversaires, a rassuré dimanche à Cardiff, avec six essais en poche, de la maîtrise et du sang-froid.

Les coéquipières de Manae Feleu ont fait le job, notamment en mêlée et en défense, un secteur dans lequel elles sont passées maîtres (aucun point d'encaissé, 176 plaquages, dont 91% de réussis).

La rencontre avait pourtant mal débuté avec un carton jaune pour plaquage haut adressé dès la deuxième minute à la septiste Anne-Cécile Ciofani, alignée pour sa première sélection à XV à l'aile des Bleues.