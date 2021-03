Tournoi des six nations: l'Ecosse pulvérise l'Italie

L'Ecosse, hors course pour le titre, a renoué avec la victoire en infligeant à l'Italie, déjà promise à la dernière place, sa cinquième défaite (52-10) et la plus lourde du Tournoi des six nations 2021, samedi à Edimbourg.

La "Nazionale" termine pour la sixième année consécutive avec la cuillère de bois et a aussi battu les tristes records du plus grand nombre de points concédés (239) et d'essais encaissés (34) dans la compétition.

De son côté, l'Ecosse rejoint provisoirement l'Irlande à la deuxième place avant le duel entre le XV du Trèfle et l'Angleterre à Dublin samedi. Les Ecossais joueront un ultime match, en retard, vendredi prochain face à la France au Stade de France.

Passé une ouverture du score sur un essai groupé (7-0 , 6e), l'Italie a rapidement subi l'impact écossais qui a permis au locaux d'assurer le bonus offensif avant la pause (24-10).

Souvent pénalisée, notamment par trois cartons jaunes, l'Italie n'a pu vraiment contrarier des Ecossais frustrés par leurs défaites d'extrême justesse à domicile contre le pays de Galles (25-24) et l'Irlande (27-24).

Cette victoire fleuve n'apaisera pas les regrets de l'Ecosse, qui avait attaqué le Tournoi avec un succès marquant face à l'Angleterre (11-6), tenante du titre, son premier à Londres depuis 1983.

L'Italie, après avoir perdu de 40 points contre la France, de 38 contre l'Irlande, de 41 contre le pays de Galles, et donc de 42 face au XV du Chardon, a fait preuve d'une grande régularité dans les mauvaises performances, le -23 contre l'Angleterre passant presque pour un match serré.