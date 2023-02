Tournoi des six nations: le XV de France s'impose dans la douleur face à l'Italie

Trop de fautes, mais un bonus offensif: le XV de France, lançant la défense de son titre dans le Tournoi des six nations, a vécu dimanche une après-midi compliquée à Rome, s'imposant péniblement face à l'Italie (29-24) et étalant une indiscipline inquiétante.

Sanctionnés 18 fois par l'arbitre, les Bleus, vainqueurs du Grand Chelem l'an dernier, ne se sont guère rassurés. D'autant que leur prochain adversaire, l'Irlande, première nation au classement de World Rugby, a impressionné lui samedi à Cardiff face au pays de Galles (34-10).

Avec cinq points, les Bleus sont au premier rang du classement général du tournoi, à égalité avec l'Irlande et l'Ecosse, victorieuse de l'Angleterre samedi à Twickenham (29-23).

En quête d'un doublé après le Grand Chelem remporté en 2022, et alors que se profile "leur" Coupe du monde à l'automne (8 septembre-28 octobre), on ne peut pas dire que les Français ont convaincu au Stadio Olimpico.

L'Italie, dans la foulée d'une année 2022 marquée par deux belles victoires, face à Cardiff dans le Tournoi au printemps dernier (22-21) et sur l'Australie (28-27) à l'automne, n'a pas démérité, marquant un essai par l'arrière Ange Capuozzo et récupérant le point du bonus défensif.

Dès la première période, l'inquiétude était de mise côté français.

Si les Bleus ont réussi à aplatir par trois fois, ouvrant leur compteur par Thibaud Flament sur interception dès la 5e minute, les Italiens, profitant de l'indiscipline française (neuf pénalités concédées contre seulement deux côté transalpin), ont collé au score grâce au pied de Tommaso Allan et à un essai de l'inévitable Capuozzo.

Tout n'est pas non plus à jeter côté français, avec notamment un jeu au pied performant et millimétré de Romain Ntamack, à l'origine des deuxième et troisième essais, concrétisés respectivement par l'arrière Thomas Ramos et l'ailier lyonnais Ethan Dumortier, qui signe ainsi son premier essai pour sa première sélection (6-19, 26e).

En un peu plus de 25 minutes, les Français ont déjà marqué trois essais.

- Capuozzo, encore lui -