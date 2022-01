Tournoi des six nations: les Bleus avec Dupont et 7 néophytes, sans Jalibert

Antoine Dupont avec le XV de Frace contre les All Blacks lors du tournoi d'automne des nations à Saint-Denis, au nord de Paris, le 20 novembre 2021 FRANCK FIFE

Le demi de mêlée et capitaine des Bleus Antoine Dupont, qui n'a plus joué depuis le 11 décembre, a été convoqué par le sélectionneur Fabien Galthié dans le groupe des 42 joueurs annoncé mardi pour préparer le Tournoi des six nations.

Le Toulousain figure aux côtés de sept joueurs sans sélection mais pas de l'ouvreur de Bordeaux-Bègles Matthieu Jalibert, absent deux semaines en raison d'une blessure à une cuisse, dans la liste pour préparer la rencontre face à l'Italie, le 6 février, au Stade de France.