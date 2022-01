Tournoi: le capitaine du XV de France Antoine Dupont positif au Covid

Le capitaine du XV de France Antoine Dupont fait partie des joueurs du Stade toulousain contrôlés positifs au Covid-19, a confirmé vendredi le président du club, Didier Lacroix.

"Il était blessé, maintenant il est covidé", a dit lors d'une conférence de presse le dirigeant, confirmant des informations qui circulaient depuis jeudi. Il n'a pas donné de précisions sur les autres joueurs concernés. Cette annonce intervient deux semaines avant l'entrée en lice de la France dans le Tournoi des Six nations, le 6 février contre l'Italie.

"Antoine est un garçon qui aime le rugby et ne supporte pas d'être à l'infirmerie ou à la maison", a relevé pour sa part l'entraîneur des arrières du Stade toulousain, Clément Poitrenaud, ajoutant qu'être privé de matches depuis le 11 décembre était pour "une grande frustration" pour le prodige du rugby.

"Ce n'est pas non plus un surhomme, il ne peut pas enchaîner en permanence à un tel niveau de performance sans avoir de temps en temps des petits coups de mou ou des petites blessures", a ajouté l'ancien arrière international.

Le demi de mêlée de Toulouse et du XV de France, désigné meilleur joueur mondial de l'année 2021, avait repris l'entraînement en début de semaine après s'être ressenti de douleurs à un genou.

Il devait faire son retour à la compétition samedi contre Cardiff en Coupe d'Europe, un match finalement annulé en raison d'une dizaine de cas positifs au Covid-19 dans les rangs toulousains, dont il fait partie en compagnie probablement de ses coéquipiers Romain Ntamack, Cyril Baille, Peato Mauvaka et Anthony Jelonch.

Une mauvaise nouvelle pour les Bleus à quelques jours du début de la préparation pour le Tournoi.

"On savait que c'était un aléa possible, mais malheureusement on est habitué", a réagi auprès de l'AFP Serge Simon, vice-président de la Fédération française de rugby (FFR), précisant que les joueurs contaminés pourraient "ne rejoindre le rassemblement que plus tard", une fois que leurs tests seront négatifs.

"Ce qui nous donne un peu de confort, c'est que le premier match n'est pas pour tout de suite, donc ça ira", a-t-il ajouté.

A court de compétition, Dupont pourrait-il être laissé à disposition de son club la semaine prochaine et jouer contre le Racing 92 en Top 14? "Si l'équipe de France nous le laisse, ce serait avec grand plaisir", a répondu Poitrenaud, "pas inquiet" de la "capacité" de son joueur "à vite reprendre le rythme".

"Evidemment que c'est long", a-t-il reconnu. "C'est aussi peut-être un mal pour un bien au vu des trois dernières saisons, qui ont été très intenses pour lui. Plus l'engouement médiatique qu'il y a autour de lui et qui peut pomper pas mal d'énergie. Il a mis à profit ce temps pour se réparer, se reposer, se régénérer."