Tous les favoris des huitièmes ont rejoint les quarts de finale

Cinq des six rencontres de huitièmes de finale disputées ce samedi opposaient des équipes du plus haut niveau belge à des adversaires d'un moindre calibre. Et aucune formation de l'élite n'a été surprise, Achel, Gand, Waremme, Alost et Louvain s'imposant, sans forcer, par trois sets à zéro.

L'unique rencontre attendue de ce tour était le duel opposant Roulers à Gand, deux équipes du Lotto Volley League. Les Roulariens, qui défendent leur doublé de la saison 2022-2023, ne sont pas passés au travers du rendezv-ous l'emportant également 3-0.