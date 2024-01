"Tout a tourné vite et comme il le fallait" pour les Red Panthers face à la Corée du Sud

"On était tout de même assez stressées en début de match, ce qui était normal vu l'importance du match", a avoué Barbara Nelen, l'une des cadres de l'équipe belge. "Mais la balle est vite rentrée aujourd'hui. Tout a tourné comme il le fallait et les buts se sont suivis rapidement. On est restées calmes et les attaquantes ont réussi du très beau boulot. Maintenant il faudra terminer le travail demain (mardi, ndlr.) face à l'Ukraine", a déclaré la Gantoise au micro de RTL.

Ambre Ballenghien, qui avait manqué l'Euro de Mönchengladbach non encore totalement remise d'une blessure à l'épaule, a profité de ce succès pour retrouver la confiance en inscrivant 4 des 10 buts. "J'ai connu une année compliquée en 2023 et j'avais envie de prouver sur le terrain que j'avais ma place. Démontrer tout le travail mis en place. Le nul contre l'Irlande, même si ce n'était pas un mauvais match, nous restait toujours à travers la gorge", a expliqué l'attaquante de La Gantoise. "En marquant vite, cela nous a soulagé et on a joué plus libérées. Demain contre les Ukrainiennes ce sera à nouveau un 'must win game', mais d'abord profiter de cette victoire parce que ces moments-là sont aussi importants."