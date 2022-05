Trail: Dixième victoire et nouveau record à Zegama pour le maître de la montagne Jornet

L'Espagnol Kilian Jornet a remporté avec maestria dimanche pour la 10e fois en 11 participations le trail de Zegama-Aizkorri, au Pays basque, dans un temps record de 3 heures 36 min 40 secondes, soit 9 minutes de mieux que la précédente marque établie en 2017.

A 34 ans, Jornet a parcouru à un rythme effréné les 42 km et 2.736 m de dénivelé positif de la course, sous un magnifique soleil, porté par les encouragements des milliers de personnes postées le long du parcours.

Le Catalan, qui a amélioré le record de la course détenu par le Norvégien Stian Angermund (3 h 45 min 08), a devancé de trois minutes le jeune italien (24 ans) Davide Magnini (3 h 39 min 31), avec lequel il a longuement livré duel. L'Espagnol Manuel Merillas, champion du monde de skyrunning et détenteur du record de vitesse sur le Mont Blanc (6 h 35 en 2021), a terminé 3e (3 h 45 min 43).

Jornet, parti du village de Zegama, a fait une entrée triomphale dans cette petite localité située non loin de San Sebastian, où l'attendait ses deux petites filles.

"Je suis plus vieux, j’ai des enfants", a répondu Jornet très souriant au micro de l’organisation, interrogé sur son sentiment après ce dixième succès. "La première fois que j’ai couru (à Zegama), je devais rentrer vite à la maison après la course parce que j’avais des examens d'école à passer. Mais c’est la même ambiance, la même course, je l’adore. C’est bien d’être là, le sport évolue mais ça reste pareil".

L'Espagnol, qui vit en Norvège, avait remporté le trail de Zegama pour la première fois en 2007, puis en 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016 et 2019.

Le trail de Zegama-Aizkorri, première étape du circuit 2022 Golden Trail Series, faisait son retour après deux ans d'absence en raison de la crise sanitaire liée au covid.

Jornet a indiqué dimanche qu'il allait "continuer à courir et savourer chaque jour qui passe", tout en se préparant pour le grand objectif de son année: la Hardrock 1000, course d'ultra distance (171km) qui partira le 15 juillet de Silverton (Colorado) et où il devra rivaliser avec l'autre star du trail extrême, le Français François D'haene.