Trail: l'UTMB s'élance, Jornet favori

Les quelque 2.300 compétiteurs de l'Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB), épreuve mythique et reine des courses à pied en montagne, ont pris le départ vendredi sous un temps incertain, en présence du favori de la course, l'Espagnol Kilian Jornet.

Le parcours, fort de 171 kilomètres de long et 10.000 mètres de dénivelé positif, fait le tour du Mont-Blanc avec de nombreux passages en haute montagne, à plus de 2.500 mètres d'altitude, où les coureurs risquent d'affronter des conditions météorologiques délicates comme le vent, la pluie et le froid, en particulier pendant la nuit.

Les plus rapides sont attendus d'ici une vingtaine d'heures de retour à Chamonix, où de nombreux supporters et de badauds les attendront avec impatience et force démonstrations de joie. Pour beaucoup de participants, l'enjeu consiste surtout à venir à bout de ce parcours dantesque, le tout en moins de 46h30 pour être certifié "finisher".

La communauté des fans de trail a pu pousser un ouf de soulagement vendredi en milieu de journée lorsque les organisateurs ont confirmé la participation de la vedette du show, Kilian Jornet, un temps mise en doute pour cause de récent test Covid positif.

L'intéressé a lui-même confirmé l'information peu après dans une vidéo sur son compte Instagram. "Je me sens bien, je ne ressens aucun symptôme (...), les docteurs m'ont donc donné leur feu vert pour que je prenne le départ", a-t-il déclaré.

"Je vais juste tâcher de courir intelligemment", poursuit-il, évoquant la possibilité de s'arrêter s'il ressent des symptômes ou une poussée de fièvre.

A 34 ans, Jornet est le grand favori de cette épreuve, qu'il a déjà remportée en 2008, 2009 et 2011. Le Catalan avait en revanche dû abandonner à mi-parcours lors de sa dernière participation en 2018 en raison d'une piqûre d'abeille, à laquelle il est allergique.

Il espère cette fois égaler le quadruplé record du Français François d'Haene, absent cette année.

Parmi ses challengers possibles cette année figurent l'Américain Jim Walmsley, le Français Aurélien Dunand-Pallaz, arrivé deuxième l'année dernière, et l'Espagnol Pau Capell, vainqueur en solitaire lors de l'édition 2019.

Chez les femmes, la course apparaît plus ouverte en l'absence de l'Américaine Courtney Dauwalter, victorieuse comme Jornet de la légendaire Hardrock 100 dans le Colorado en juillet et de l'UTMB 2021. L'Espagnole Ragna Debats, la Suédoise Mimmi Kotka et la Française Audrey Tanguy figurent parmi les favorites.