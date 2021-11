Transat Jacques Vabre: départ de feu sur une mer houleuse

Du vent, de la houle et de la tension dans l'air ! Les 79 bateaux de la Transat Jacques se sont élancé à des vitesses folles dimanche depuis le Havre pour rallier la Martinique, où les vainqueurs des quatre classes engagées sont attendus dans quinze jours.

Plus de 20 noeuds de vent (37 km/h), des creux de mer de plus de deux mètres et des milliers de personnes massées le long des falaises d'Étretat et sur les plages normandes ont été les ingrédients du départ de la course en double, donnée à 13h27 par le basketteur et grand passionné de la mer Boris Diaw.

"Bon courage et bon vent à tous ! Rendez-vous à Fort-De-France !" a lancé l'ancienne star de NBA aux concurrents via la VHF.

Sur la ligne située à Saint-Adresse, les 158 marins engagés dans cette 15e édition de la course bi-annuelle étaient sous pression pour réussir cette traversée de l'Atlantique, qui se fera sur trois parcours différents pour les quatre classes afin d'éviter de trop grands écarts à l'arrivée.

En lice, cinq Ultimes, les plus grands bateaux volant (maxi-trimarans de 32 m), 22 Imoca (les bateaux du Vendée Globe, des monocoques de 18 m), 7 Ocean Fifty (multicoques de 15 m) et 45 Class 40 (monocoques de 12 m, les seuls non-volants de toute la flotte).

- Les Ultims en tête -

Comme prévu, c'est un Ultim, qui s'est retrouvé à la tête de l'armada, celui skippé par le duo Charles Caudrelier/Franck Cammas (Maxi Edmond de Rothschild), grand favori des retrouvailles de la classe après une Route du Rhum 2018 catastrophique.

Il a été suivi de près par les deux dernier nés des Ultimes: celui skippé par François Gabart et coskippé par Tom Laperche (SVR Lazartigue), et celui barré par Armel Le Cléac'h en tandem avec Kevin Escoffier (Maxi Banque Populaire XI). Mais aussi par le géant de Thomas Coville (Sodebo Ultim 3, en duo avec Thomas Rouxel) et le plus ancien de cette flotte élitiste, l'Actual Ultim 3 d'Yves Le Blévec (et Anthony Marchand), qui ne date cependant que de 2015.

"C’est super sympa d’avoir ce plateau au départ avec cinq équipes extrêmement pointues. On a ce qui se fait de mieux en course au large. Quand on est compétiteur, c’est ce qu’on aime. Pour nous, avec notre bateau récent, il n’y a rien de mieux que d’être confrontés aux meilleurs. On va tout de suite savoir où on en est", a souligné Gabart.

Les bateaux avaient quitté dans la matinée, les uns après les autres, le bassin Paul Vatine où ils étaient amarrés dans une ambiance extrêmement festive et sous les acclamations d'une foule importante. Ce sont plus de 50.000 personnes qui sont venues chaque jour depuis une semaine admirer les voiliers.

- Sortir de la Manche -

Jamais Le Havre n'avait accueilli autant de bateaux. La course a lieu huit mois après la fin du Vendée Globe, la course mythique autour du monde en solitaire qui a captivé.

Les Imoca ont répondu présents comme jamais. À commencer par les as Yannick Bestaven (Maître Coq), vainqueur du Vendée Globe 2020, et ses deux dauphins Charlie Dalin (Apivia), deuxième, et Louis Burton (Bureau Vallée), troisième.

"Il y a une flotte avec une concurrence bien solide, ça va jouer très serré devant, On va essayer d’être dans ce devant-là", a indiqué à l'AFP Burton, qui a pris en main un bateau de génération 2020, qui dévoile son énorme potentiel dans des conditions de vent maniable comme c'est le cas dimanche jusqu'à la sortie de La Manche.

Les premières vingt-quatre heures de course sont souvent délicates car de nombreux bateaux de pêches, des casiers de pêcheurs mais aussi des cargos sont en nombre.

Après la Manche, l'intégralité de la flotte traversera le golfe de Gascogne avant d'attraper les alizés. C'est au sud des Canaries que les parcours divergeront.

Ultimes (qui ont le plus long parcours), Imocas et Ocean Fitfy passeront deux fois l'équateur et deux fois le Pot-au-Noir. Les Class 40 en sont exemptés.