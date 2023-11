Transat Jacques-Vabre: Goodchild et Ruyant, l'union fait la force au large

Les marins Thomas Ruyant et Sam Goodchild naviguent sur deux voiliers différents lors de la Transat Jacques-Vabre, mais appartiennent à la même écurie de course à Lorient. Une situation inédite qui doit leur donner "un coup d'avance" sur la concurrence.

Après l'hiver dernier, l'ancien LinkedOut, avec lequel Thomas Ruyant a remporté une Route du Rhum et une Transat Jacques Vabre, est sorti de chantier, rebaptisé For The Planet. Le Nordiste, lui, a mis à l'eau en mars sa nouvelle machine océanique, appelée For People.

"Ce que l'on cherche, c'est monter une équipe performante, à deux bateaux. On s'entraîne ensemble, on fait les briefs et les débriefs ensemble. On partage tout et cela doit nous permettre d'avoir un coup d’avance sur le reste de la flotte", détaille Thomas Ruyant, 42 ans.

Arrivé tard dans la course au Vendée Globe, Goodchild a profité de ce fonctionnement comparable à celui d'une écurie de Formule 1 pour démarrer une campagne pied au plancher.