Transat Jacques-Vabre: l'heure de vérité en Imoca

"Pendant deux à trois heures, on attend 35 noeuds (de vent), 40 (75 km/h) en rafales... On va serrer les dents une dernière fois pour passer ce front proprement", avait expliqué dans la matinée Julien Villion (Teamwork.net), co-skipper de Justine Mettraux.

A 14h00 heure locale (19h00 à Paris, GMT+1), Teamwork.net n'avait pas fait état d'avarie et continuait son périple en tête du groupe ouest, mais les routages effectués par les organisateurs de course prévoyaient "le match nul avec le groupe du Sud".

Peu après le Cap Vert, For The People et Paprec Arkea menaient toujours la danse dans ce groupe sud, qui voguait dans des vents plus favorables. "Devant, ils sont intenables en vitesse", a avoué Benjamin Dutreux (Guyot Environnement), en milieu de peloton.

Du côté des Ultim, la transatlantique est désormais terminée. Sodebo dans la nuit de mardi à mercredi puis Actual au petit matin ont passé la ligne, respectivement en 4e et 5e position, plus de deux jours après le vainqueur Maxi Banque Populaire XI.

Les premiers Imoca sont attendus samedi à Fort-de-France.