Transat Jacques-Vabre: Thomas Ruyant et Morgan Lagravière à nouveau sacrés en Imoca

Déjà vainqueurs en 2021, Thomas Ruyant et Morgan Lagravière ont remporté dimanche en Martinique la 16e édition de la Transat Jacques-Vabre à bord de leur Imoca dernière génération, a constaté un journaliste de l'AFP. Partis le 7 novembre du Havre, le tandem à la barre du voilier For People a franchi la ligne à 2h02 en heure locale (7h02 à Paris, GMT+1), après 11 jours 21 heures et 32 minutes de course.

Les 40 Imoca engagés, célèbres monocoques du Vendée Globe, devaient initialement s'élancer le 29 octobre à l'assaut de l'Atlantique, mais ils étaient restés à quai un peu plus d'une semaine en raison des tempêtes Ciaran et Domingos. Pour le navigateur nordiste Thomas Ruyant, 42 ans, cette victoire est synonyme de doublé sur la "Route du Café", et également de triplé inédit en course au large: il a remporté la Transat Jacques-Vabre 2021, avec Lagravière, et la Route du Rhum en solitaire en 2022. Marin discret et charismatique, Ruyant a réalisé ce nouvel exploit à bord d'un monocoque de 18 mètres mis à l'eau en mars dernier et taillé pour le Vendée Globe 2024, son objectif principal après avoir terminé 6e lors de la dernière édition.

Derrière Ruyant et Lagravière, la deuxième place en Imoca devait se jouer entre For The Planet et Paprec Arkéa, attendus dans quelques heures en baie de Fort-de-France. Le Maxi Banque Populaire XI a remporté la Transat Jacques-Vabre lundi en Ultim (multicoque de 32 mètres) et Solidaires en Peloton a gagné jeudi en Ocean Fifty (multicoque de 15 mètres). Les Class 40 (monocoque de 12 mètres), dernière classe de bateaux engagés, devraient franchir la ligne en milieu de semaine prochaine en Martinique.