Treize Belges à Doha avec dès vendredi la natation artistique pour Renaud Barral

Treize Belges disputeront les championnats du monde de natation à Doha à partir de vendredi et jusqu'au 18 février au Qatar, où les équipes de relais, entre autres, tenteront de se qualifier pour les Jeux Olympiques. Onze nageront en grand bassin, Logan Vanhuys en eau libre et Renaud Barral en natation artistique.

La délégation belge retrouvera notamment Roos Vanooterdijk pour son retour en compétition après avoir ressenti le besoin de souffler quelques mois.

Si Camille Henveaux et Lotte Vanhauwaert disputeront un relais, Valentine Dumont sera au départ du 200m et 400m libre, Florine Gaspard s'alignera sur 50m brasse, Lucie Hanquet sur 1.500m libre, Grace Palmer sur 200m brasse, Alisée Pisane sur 800m et 1.500m libre, Roos Vanooterdijk sur 50m dos et 50m papillon, Fleur Verdonck sur 100m dos et Fleur Vermeiren sur 50m brasse.