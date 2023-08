Treize Belges à Scheveningue avec les premiers sésames olympiques pour Paris 2024 en jeu

Titrée en 2018 et 2021, Emma Plasschaert, qui avait terminé à une place du podium olympique aux JO de Tokyo, est certainement la skippeuse possédant le plus d'atouts pour déjà s'assurer le précieux sésame. Un top 16 aux Pays-Bas sera synonyme d'une qualification pour la Belgique en ILCA 6. L'Ostendaise entrera en lice à partir de dimanche en compagnie de l'Anversoise Eline Verstraelen, championne du monde espoirs en titre. Seize autres places seront accordées chez les messieurs en ILCA 7, où William De Smet sera le seul Belge engagé.

Environ 1.200 athlètes en provenance de plus de 80 pays vont s'y disputer dix titres mondiaux dans les différentes classes olympiques. Parmi eux, treize Belges se présenteront sur les lignes de départ, avec pour chacun l'occasion de décrocher une place pour la Belgique dans leur classe respective.

Dans les catégories 49er FX d'Isaura Maenhaut et Anouk Geurts et 49er de Yannick Lefèbvre et Jan Heuninck, un top 10 sera nécessaire pour qualifier le pays dans cette classe du skiff. Les deux Flandriennes ont récemment terminé 5e de l'épreuve test de Marseille, où auront lieu les régates olympiques, tandis que les deux représentants de la fédération francophone y avaient fini 17e.

En Nacra 17 (multicoque mixte), les duos Lucas Claeyssens/Mira Vanroose et Arthur De Jonghe/Janne Ravelingien tenteront leur chance avec neuf places olympiques disponibles. Enfin, Thomas Broucke et Daan Baute s'aligneront eux dans les deux nouvelles disciplines olympiques. Broucke en iQFoil (top 11 qualifié pour JO) et Baute en Formula Kite (top 8).