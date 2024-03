Trente minutes de jeu pour le retour de Camara avec Portland, battu cependant par Houston

L'ailier bruxellois a joué 30 minutes pour inscrire 9 points (1/2 à 2pts, 1/2 à 3pts, 4/4 aux lancers), prendre 7 rebonds et réussir une interception (pour une perte de balle et une faute personnelle). Cela n'a pas suffi à sa franchise pour éviter une 45e défaite (pour 17 victoires) malgré les 30 points de Dalano Vanton et les 23 unités d'Anfernee Simons.

Les Blazers devaient toujours composer sans DeAndre Ayton (poignet) pour une cinquième rencontre d'affilée. Houston a pu lui compter notamment sur Jalen Green auteur de 27 points.