"Très fières d'aller chercher la qualification de cette manière"

"On peut être très fières de ce résultat, de la manière avec laquelle on a été chercher cette qualification pour les demi-finales", résumait mardi Judith Vandermeiren après le large succès des Red Panthers face à l'Espagne (5-0) à l'Euro de Mönchengladbach.

"On a fait une superbe entame de match. On s'est montré très offensives, et c'est le style de jeu qui nous convient le mieux", souligne la joueuse du Braxgata. A la mi-temps, le marquoir n'affichait cependant que 1-0 pour la Belgique. "C'était trop peu. A un moment l'Espagne est un peu revenue dans le match parce qu'on commettait trop de pertes de balle. Pour autant, on a jamais eu l'impression que ce match pouvait nous échapper", relève Judith Vandermeiren.

Les Panthers ont parfois péché en zone offensive, "par manque de précision à la balle ou par excès d'individualisme", poursuit-elle. Ces défauts ont été gommés lors d'une deuxième mi-temps à nouveau démarrée tambour battant. "Dès qu'on a retrouvé notre collectif, les occasions se sont enchaînées et c'était beau à voir." "On a mis la pression nécessaire dans ce match, qu'on a vraiment pris comme un quart de finale. On a montré beaucoup de discipline, on a été matures et efficaces, ce qui n'a pas toujours été le cas dans le passé", se réjouissait encore Vandermeiren.

"On sort de trois matchs très différents, lors desquels on a appris à chaque fois. Si on emmène ce bagage en demi-finale, on pourra faire très mal à notre adversaire", prédit la Red Panther. "Je suis déjà impatiente d'affronter l'Allemagne, une équipe qui nous convient bien parce qu'elle ose beaucoup avec la balle, ce qui pourrait nous offrir des espaces en reconversion."