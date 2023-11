Très large victoire des Brussels Devils face à Delta pour leurs débuts

Après seulement quelques minutes de jeu, les Brussels Devils trouvaient déjà la faille dans la défense néerlandaise via Joachim Piérart (3e, 5-0). Delta resserrait l'écart au score avec une pénalité transformée par Vikas Meijer (6e, 5-3). Les Brussels Devils se montraient beaucoup plus dominateurs que leurs adversaires et Victor André venait récompenser les efforts de ses coéquipiers avec un bel essai (20e, 10-3).

Vikas Meijer relançait Delta sur pénalité (27e, 10-6) mais suite à une nouvelle touche bien exécutée et un maul poussé jusque dans l'en-but, Joachim Piérart signait son deuxième essai de la soirée, le troisième de son équipe (31e, 15-6). Les Néerlandais recollaient encore au score, une nouvelle fois sur pénalité quelques minutes plus tard (34e, 15-9). Juste avant la fin de la première mi-temps, Paul Gérard emmenait les Brussels Devils pour la quatrième fois dans l'en-but (39e, 20-9).