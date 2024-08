Triathlon: la France seulement quatrième du relais mixte remporté par l'Allemagne

Emma Lombardi, le médaillé de bronze Léo Bergère et la nouvelle championne olympique Cassandre Beaugrand n'ont pas pu combler ensuite le retard pris d'entrée.

L'Allemagne a été sacrée devant les Etats-Unis et la Grande Bretagne, départagés à la photo finish, à l'issue de cette épreuve disputée par équipes de quatre athlètes, chacun effectuant tour à tour un mini-triathlon (300 m de natation, 7 km de vélo, 1,8 km de course à pied).

Tombé à vélo dans un virage en épingle, Le Corre, quatrième de la course individuelle mercredi, a déraillé et perdu une quarantaine de secondes, un écart quasi rédhibitoire dans une course au format aussi ramassé.

Esseulée, Lombardi, elle aussi quatrième en individuel, a encore concédé du temps sur la tête de la course avant de passer le relais à Bergère et Beaugrand, qui n'ont pas pu revenir sur les trio de tête malgré une belle remontée.