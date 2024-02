Trois cavaliers belges dans le top 10 du Grand Prix, Gilles Thomas gagne le Medium GP

Ce barème A 1m55 4 étoiles a été remporté par l'Italien Emanuele Camilli en selle sur Odense Odenveld. Il est l'un des cinq sur les dix cavaliers en barrage à avoir réussi un second sans-faute.

Andres Vereecke (Call me), Jos Verlooy (Origi) et Dries Dekkers (Pommery) avaient réussi à se hisser en barrage, mais y ont commis une faute prenant respectivement la 6e, 8e et 9e place.