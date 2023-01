Trois joueurs en tête de l'Abu Dhabi Championship avant le dernier tour

(Belga) L'Italien Francesco Molinari, l'Irlandais Shane Lowry et l'Australien Min Woo Lee se partagent la tête de l'Abu Dhabi Championship de golf, épreuve du DP World Tour dotée de 9.000.000 de dollars, après le 3e tour samedi aux Émirats arabes unis.

Lee, 23 ans, a rendu une carte de 66 coups avec sept birdies et un bogey tandis que Lowry a réalisé cinq birdies, un eagle et un bogey pour rendre aussi une carte de 66 coups. Molinari a lui réalisé un troisième tour en 69 coups avec quatre birdies et un bogey. Le trio compte un coup d'avance sur un autre trio composé de l'Écossais Grant Forrest, le Suédois Sebastian Söderberg et le Français Victor Perez. Thomas Pieters et Nicolas Colsaerts n"ont eux pas passé le cut vendredi après le deuxième tour. (Belga)