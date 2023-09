Trois joueuses en tête du Ladies Open de France après le 1er tour

L'Allemande Laura Fuenfstueck ainsi que les Anglaises Liz Young et Annabel Dimmock ont pris le meilleur départ du Ladies Open de France de golf, tournoi du Ladies European Tour doté de 350.000 euros, jeudi, sur le parcours de Barrière à Deauville. Les trois joueuses ont rendu une carte de 65, 6 sous le par.

Tant Fuenfstueck que Young ont inscrit sur leur carte sept birdies et un bogey. Dimmock a réussi cinq birdies et un eagle, partant une fois à la faute. Le trio compte un coup d'avance sur la Suédoise Johanna Gustavsson et l'Anglaise Meghan MacLaren.