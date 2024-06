Trois mountainbikers belges qualifiés pour les Jeux Olympiques de Paris

Trois mountainbikers belges, deux chez les messieurs et une chez les dames, pourront participer aux Jeux Olympiques de Paris, a confirmé la fédération belge de cyclisme lundi.

Les trois tickets obtenus pour Paris ne sont pas nominatifs. Pierre De Froidmont et Jens Schuermans, chez les messieurs, et Emmeline Detilleux, chez les dames, devraient cependant être les trois heureux élus. Schuermans avait terminé 19e lors des Jeux Olympiques de Tokyo en 2021.

Seules les épreuves de cross-country seront au programme des Jeux Olympiques. La course féminine aura lieu le 28 juillet et la course messieurs le 29 juillet.