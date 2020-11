Trophée Jules Verne: Coville et son équipage ont passé l'équateur avec 9 heures d'avance

Thomas Coville est ses sept membres d'équipage (Sodebo Ultim 3) ont passé l'équateur lundi avec 9 heures d'avance sur le record de 40 jours et 23 heures établi en janvier 2017 par Francis Joyon, lors du trophée Jules Verne, la tentative de record du tour du monde en équipage.

Le bateau, un maxi-multicoque de 32 m de long pouvant voler au-dessus de l'eau, est entré dans l'hémisphère sud après 5 jours 9 heures et 50 minutes de course quand Joyon et ses 5 équipiers (Idec Sport) avaient mis 5 jours 18 heures et 59 minutes.

Avant d'arriver à l'Equateur, Coville a dû négocier un Pot au noir (zone de convergence inter tropicale) délicat avant de reprendre un peu de vitesse à la sortie et afficher une petite avance sur le temps de référence.

Le voilier fait route désormais vers le Brésil.

"Ce sera la partie qui, je pense, va être la plus facile de ce tour du monde. Ça va être le moment de récupérer et de bien se préparer pour le Grand Sud", a prévenu Coville.

"Nous sommes tous super contents d’être là, l'ambiance est très bonne, on veut absolument garder ça. Nous sommes dans cet état d'esprit de bien faire et ça se ressent sur les performances. Et le bateau est à 100% de son potentiel, on n’a rien abîmé, rien touché", a-t-il poursuivi.

Thomas Coville et 7 hommes (François Duguet, Sam Goodchild, Corentin Horeau, Martin Keruzoré, François Morvan, Thomas Rouxel et Matthieu Vandame) sont partis le 25 novembre au large d'Ouessant (Finistère) en quête du record du tour du monde en équipage. Pour remporter le légendaire trophée, ils doivent couper la ligne à Ouessant avant le mardi 5 janvier à 2h25min (heure française).